В Пензенской области возбудили дело после падения плотника с 4-метровой высоты

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту получения травм сотрудником сельскохозяйственной организации во время работы (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 9 апреля этого года плотник упал с высоты более 4 метров во время ремонта крыши на складе компании в Бековском районе. Он работал без каски и монтажного пояса.

При падении плотник получил тяжкий вред здоровью. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, устанавливает лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда и допустившее их нарушение.

Павел Фролов