В Ярославле открылась выставка с детскими рисунками времен войны

В Ярославле в КЗЦ «Миллениум» открылась выставка «Мы наследники Победы! Помним, гордимся!», на которой представлены 60 работ, отражающих взгляд детей и подростков разных поколений на тяжелый путь народа к Победе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил губернатор Михаил Евраев, Ярославль оказался среди 14 городов, в которых будет работать такая выставка.

«Большая часть – работы, которые созданы в 1940-х годах: до, во время и после Великой Отечественной войны. И они тоже могут считаться историческими документами, которые отражают взгляд очевидцев на реальные события. На выставке представлены и рисунки современных поколений детей, в том числе из Ярославской области»,— рассказал господин Евраев.

С экспонатами из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования (РАО) можно знакомиться всей семьей, отметила президент РАО Ольга Васильева. «Важно, чтобы наши дети чувствовали сердцем принадлежность к своему народу, искренне любили Родину, были готовы к служению Отечеству, бережно и уважительно относились к его истории»,— подчеркнула госпожа Васильева.

Выставка проработает до 26 апреля. Свободное посещение с 11 до 18 часов. По выставке будут организованы экскурсии, отметила министр культуры Ирина Ширшова.

«В рамках проекта параллельно проведем около 20 мероприятий: возложение цветов к монументу «Вечный огонь», мастер-классы от специалистов Московского педагогического государственного университета и другие»,— рассказала госпожа Ширшова.

Алла Чижова