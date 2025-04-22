В садоводческом комплексе Воткинского района ликвидировали пожар

В Воткинском районе Удмуртии ликвидировали пожар, произошедший в починке Нижневоткинский лесоучасток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 40 минут. Из-за сильного ветра (16 м/с) огонь быстро распространился на 4 дачных участка однако спасателям удалось предотвратить дальнейшее его распространение на жилые дома. Пострадавших нет. Причина возгорания уточняется.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что четыре садоводческие постройки пострадали в пожаре в Воткинском районе Удмуртии после возгорания сухой травы.