Предприятия Кубани с начала года заключили контракты на 617 млн на выставках

Промышленные предприятия Краснодарского края заключили контракты на сумму 617 млн руб. по итогам участия в отраслевых выставках с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько. Всего в первом квартале организовано девять коллективных экспозиций с участием краевых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До конца года, по данным краевого Минпрома, планируется провести не менее 20 презентаций региона на международных выставках. В апреле предприятия Кубани будут представлены на Всероссийской форум-выставке «ГосЗаказ», международной выставке технических средств охраны «Securika Moscow 2025» и на отраслевой выставке «FoodTech Krasnodar».

В мероприятиях примут участие 17 предприятий. На «ГосЗаказе» экспозиции сформируют компании «Атриум», «Русспласт» и «Апрель». В рамках «Securika Moscow» продукцию продемонстрируют производители радиоэлектроники «БСП Глобал», «Элтех-Юг», «АГМ Системы», «Технологии Автоматизации Управления» и «АБ-Бэттэрис». На «FoodTech Krasnodar» будут представлены компании «Техноиндустрия», «Индустрия Холода», «Технология-Юг», «Колибри», «Кубань-Папир», «Феролл» и «Канфар».

По информации директора Фонда развития промышленности Кубани Дмитрия Цаплева, на московских площадках регион продемонстрирует деревообрабатывающие станки, медицинскую продукцию, изделия из пластика, бытовую химию и разработки радиоэлектронной промышленности. В Краснодаре участники выставки представят оборудование для ПЭТ-тары, холодильные установки, вендинговые аппараты, линии по переработке плодоовощной продукции, а также упаковочные и санитарно-гигиенические изделия.

Вячеслав Рыжков