Бизнесу Кубани доначислили 6,6 млрд рублей налогов в 2024 году

По данным аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, в 2024 году объем налоговых доначислений по итогам проверок в Краснодарском крае составил 6,6 млрд руб., что на 10% превышает показатель предыдущего года. Регион занял восьмое место в стране по этому показателю. Годом ранее сумма доначислений составила 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Анализ основан на статистике ФНС по форме №2-НК, отражающей итоги контрольной деятельности. Доначисления формируются в результате корректировок налоговой базы и включают недоимки и штрафные санкции. В течение года на Кубани провели более 2 млн камеральных и 282 выездных проверки, при этом средняя сумма доначисления по результативной проверке превысила 15 млн руб.

В целом по Южному федеральному округу объем доначислений достиг 16,8 млрд руб. при 5,4 млн камеральных и 491 выездной проверке. Средняя сумма доначислений на результативную проверку составила 19 млн руб.

Наибольшие доначисления зафиксированы в Москве — 199 млрд руб., далее следуют Московская область (34,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (22,8 млрд руб.), Свердловская (18,7 млрд руб.) и Челябинская (11,9 млрд руб.) области, Новосибирская (8,5 млрд руб.), Самарская (7,8 млрд руб.), Татарстан (6,4 млрд руб.) и Башкортостан (5,2 млрд руб.).

Наименьшие объемы доначислений отмечены в Чукотском АО (41,7 млн руб.), Республике Алтай (66,4 млн руб.), Псковской области (131 млн руб.), Еврейской АО (169,5 млн руб.), Камчатке (202 млн руб.), Тыве (269 млн руб.), Калмыкии (286,2 млн руб.), Адыгее (301 млн руб.), Новгородской области (321,9 млн руб.) и Севастополе (328,7 млн руб.).

По итогам 2024 года в России сумма налоговых доначислений достигла 466,1 млрд руб., что на 8% выше уровня 2023 года. Количество выездных проверок при этом сократилось почти на 10%, но средняя сумма одного начисления выросла на 7% и составила 70,1 млн руб. Камеральных проверок за год проведено 54,1 млн, рост составил 2,4%. Нарушения выявлены в 4,6% случаев.

Вячеслав Рыжков