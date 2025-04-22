Иностранца в Нижнем Новгороде будут судить за попытку дать взятку полицейскому

В Нижнем Новгороде иностранный гражданин стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался избежать административного наказания и дать взятку сотруднику полиции. По данным СК РФ, уголовное дело о покушении на дачу взятки с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия установлено, что в январе текущего года иностранца на станции метро «Пролетарская» остановили сотрудники полиции. Выяснилось, что иностранный гражданин нарушил режим пребывания в России. Чтобы избежать наказания, он предложил полицейскому 25 тыс. руб.

Полицейский взять деньги отказался. Позже по решению суда, иностранца заключили под стражу.

Андрей Репин