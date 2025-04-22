Концессионер строительства моста через Чусовую показал в 2024 году чистую прибыль

ООО «Пермская концессионная компания», занимающееся строительством нового моста через Чусовую, опубликовало финпоказатели работы за 2024 год. Выручку ППК в прошлом году не показала, но зато продемонстрировала чистую прибыль 210 млн руб. (годом ранее — убыток в размере 264 млн руб.). Согласно бухгалтерской отчетности ООО, в 2024 году в графе «прочие доходы» значится поступление на счета компании 291 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«У концессионера строительства Чусовского моста — ООО «ПКК» — согласно финансовой отчетности прибыль в 2024 году сформировалась после того, как дирекция дорожных концессий приняла ранее выполненные работы после урегулирования спора»,— пояснили в дирекции дорожных концессий.

ООО «Пермская концессионная компания» было учреждено в марте 2016 года и является концессионером строительства Чусовского моста. По 50% ПКК получили уроженец Москвы Александр Савельев и Виталий Братчиков, имеющий пермский ИНН.