Японские инвесторы устроили распродажу облигаций на $20 млрд

В начале апреля крупные японские инвесторы избавились от иностранных облигаций на общую сумму $20 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Министерства финансов Японии. Частные и пенсионные фонды, банки и другие финансовые компании продали облигаций на $17,5 млрд с 31 марта по 4 апреля и еще $3,6 млрд в следующие семь дней.

Внимание к японским держателям долларовых облигаций приковано неслучайно — Япония является крупнейшим в мире держателем американских государственных облигаций (US Treasuries) — $1,1 трлн.

Нынешняя распродажа акций была вызвана обвалом на биржах, вызванным тарифной политикой Дональда Трампа. Эксперты полагают, что японские инвесторы продавали облигации, чтобы минимизировать потери от падения на рынках акций и таким образом поддержать свой баланс. Впрочем, с учетом общего объема долларовых облигаций на рынке даже такая распродажа является лишь незначительной флуктуацией. «Цифры могут выглядеть внушительно, но с точки зрения общего объема рынка облигаций это больше смахивает на рябь на воде»,— цитирует FT аналитика Стефана Энгрика из Moody’s Analytics.

Евгений Хвостик