Lada возвращается в «Формулу-4»

Lada станет одним из участников возрождающегося чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Формула-4». Об этом сообщили в пресс-службе команды Lada Sport ROSNEFT.

Турнир пройдет с мая по октябрь 2025 года и будет включать в себя шесть этапов. Проект SMP F4 в статусе чемпионата России создавался при всесторонней поддержке программы развития автоспорта SMP Racing.

Техническим обслуживанием проекта Lada в «Формуле-4» займутся представители картинговой команды Lada Sport ROSNEFT Junior. За рулем машин в ливрее Lada выступят два выпускника собственной картинговой команды: вице-чемпион России в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин.

Первый этап нового сезона «Формулы-4» пройдет 16-18 мая на автодроме Moscow Raceway.

Андрей Сазонов