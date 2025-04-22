В Ростове подрядчик задерживает разработку проекта реконструкции Оганова

Администрация Ростова направила претензию к ООО «Автодоринжиниринг», которой в 2022 году заказала проект реконструкции ул. Оганова. Согласно условиям контракта, концепция должна была быть готова до 1 марта 2024 года. Спустя еще 12 месяцев администрация готовый вариант плана так и не получила, сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за срыва дедлайна, от компании потребовали неустойку в 6,3 млн руб. «Автодоринжинирингу» предлагалось заплатить эту сумму во внесудебном порядке. Компания на претензию не отреагировала, процент по неустойке продолжает расти.

По информации источника, завершить разработку проекта реконструкции улицы Оганова в Ростове-на-Дону планируется до конца 2025 года.

«Дальнейшая реализация проекта будет планироваться после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и определения стоимости реконструкции»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко