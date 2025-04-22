Депутат Исаев объяснил, чем «Единая Россия» отличается от КПСС

Заместитель руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в Госдуме Андрей Исаев рассказал о том, как и почему происходит смерть идеологий и каким принципам стоит следовать современной политической партии. Эти вопросы господин Исаев и руководитель Высшей партийной школы ЕР Роман Романов обсудили в третьей части бесед об идеологии, опубликованной сегодня, 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Создание ЕР, считает депутат, стало «ответом на кризис советской цивилизации» и возвращения к советскому опыту «быть не может». Сегодня возродить его пытается «партия второй попытки» — КПРФ, которая, с одной стороны, противоречит идеологии партии-предшественницы (например, называет себя патриотической), а с другой — не упоминает об «издержках» советских достижений, в числе которых голод и политические репрессии.

Единоросс рассказал, что считает совокупность кризисов — экономического, социального, идеологического и национального — причиной смерти коммунистической идеологии. Господин Исаев и господин Романов пришли к выводу, что любая идеология умирает, когда транслируемая ею картина мира расходится с реальностью, что и произошло, по мнению депутата, в СССР. В пример он привел очереди за продуктами, а также неравенство между обычными людьми и партийным истеблишментом.

При этом современная партия власти отличается от КПСС тем, что ЕР «возникла в конкуренции», а Компартия всегда ее подавляла, убежден единоросс. По его мнению, конкуренция с другими политическими силами «тяжелее, но дает нам возможность соотносить свои действия с реальностью». В связи с этим депутат вывел формулу жизни для любой партии: не подавлять конкуренцию, работать с людьми и слушать их, признавать ошибки и исправлять их.

Божена Иванова