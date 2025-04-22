Гости сочинского курорта «Газпром Поляна» теперь могут бесплатно пользоваться высокоскоростным интернетом. Инженеры «Мегафона» установили 50 точек доступа Wi-Fi, которые покрывают более 2 км территории горнолыжного курорта. Их равномерное распределение обеспечивает гостей и персонал скоростным интернетом до 200 Мбит/с. Проект позволяет пользователям сократить расход интернет-трафика и бесплатно делиться фотографиями и видео, вести прямые трансляции. К интернету могут подключиться все желающие, независимо от их мобильного оператора. Инфраструктура позволяет присоединить одновременно около 10 тыс. человек.

США намерены использовать искусственный интеллект в школьном образовании, пишет The Washington Post со ссылкой на проект указа. Федеральным властям будет предписано наладить процесс обучения с применением ИИ-инструментов, а также предусмотреть его использование при решении задач, ставящихся перед школьниками. Отмечается, что госведомствам также будет поставлена задача наладить взаимодействие с частным сектором, чтобы разработать соответствующие программы для американских школ.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 руб. на акцию, что составит почти 787 млрд руб. За 2024 год банк заработал 1,58 трлн руб. чистой прибыли, что стало рекордом за все время.