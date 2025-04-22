Губернатор продлил на 2025 год сохранение рабочих мест за мобилизованными

Губернатор Глеб Никитин внес поправки в свой указ о проведении частичной мобилизации на территории Нижегородской области, изданный в сентябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В частности, на 2025 год продлена норма о том, что работодатели должны сохранять рабочие места за нижегородцами, мобилизованными для участия в СВО.

Эта формулировка была несколько изменена и гласит, что с призванными на военную службу по мобилизации гражданами приостанавливается действие трудовых договоров и служебных контрактов на период 2022-2025 годов. В предыдущей редакции указ предписывал освобождать мобилизованных от работы с сохранением за ними места работы (должности).

Иван Сергеев