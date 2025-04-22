«Пермь-Экспо» за год увеличило убыток

ООО «Пермь-Экспо», управляющее конгрессно-выставочным центром (КВЦ, шоссе Космонавтов, 59), опубликовало отчетность за 2024 год. Выручка ООО выросла на 2% — с 48 до 49 млн руб. При этом чистый убыток общества увеличился более чем на 30% — с 33,9 млн руб. до 43 млн руб.

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«Убыточность КВЦ сформировалась еще в 2022 и 2023 годах, когда для реконструкции и обновления здания и благоустройства прилегающей территории были задействованы заемные средства. При этом цены на услуги по содержанию КВЦ возрастали. В 2024 году была разработана обновленная бизнес-модель «Пермь-Экспо». Сейчас она реализуется и уже дает результаты: с начала года зафиксирован рост количества мероприятий на площадке КВЦ и рост выручки компании»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в АО «Фонд развития Пермского края», владельце ООО «Пермь-Экспо».