Два человека пострадали в ДТП на трассе Игра—Сюмси

На трассе Игра-Сюмси в Сюмсинском районе Удмуртии пьяный водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ-23632», сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики. ДТП произошло 21 апреля около 13:10.

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В результате аварии пассажиры «УАЗ-23632» — 51 и 42 лет — получили травмы различной степени тяжести. Водителям оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В отношении водителя Lada Vesta составили административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль поместили на спецстоянку.