Нижнем Новгороде полиция задержала продавца крупной партии пороха

Нижегородские полицейские задержали жителя Москвы при попытке продать партии пороха массой 4 кг. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Объявление о продаже пороха сотрудники полиции нашли в итернете. Под видом покупателей они встретились с продавцом у торгового центра на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Подозреваемого задержали сразу после передачи «покупателям» нескольких банок бездымного пороха.

После задержания продавец рассказала, что приобрел порох через интернет для дальнейшей перепродажи. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передача, сбыте и хранении взрывчатых веществ.

Москвичу может грозить лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Полиции выясняет, где фигурант приобрел партию взрывчатого вещества.

Анастасия Титова