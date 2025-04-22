Путин выступил за расширение сотрудничества с Оманом в области энергетики

Президент России Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом заявил, что российские компании проявляют большой интерес к развитию отношений с арабским государством. В частности, российский президент призвал расширить сотрудничество в области энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги: наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом. В ходе переговоров сегодня, — а я знаю, что утром у Вас должны были состояться встречи с представителями нашего бизнеса, — мы так или иначе затронем все эти вопросы»,— сказал Владимир Путин на встрече.

Султан Омана заявил, что заинтересован в развитии контактов с российским бизнесом. «Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это энергетика, сельское хозяйство, торговля. Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции»,— отметил Хейсам бен Тарик Аль Саид.

Минэкономики РФ называло перспективными направлениями сотрудничества Омана и России туризм, обмен технологиями в области добычи и переработки нефти и газа, а также перевозки товаров по международному транспортному коридору «Север—Юг». В 2024 году товарооборот стран составил $314 млн. Министр экономики РФ Максим Решетников говорил, что Оман — «точка входа России на рынок стран Персидского залива», а также «транзитный пункт» для расширения российского присутствия в странах Западной Азии и Африки.

Лусине Баласян