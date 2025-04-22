В Сызрани осуждены трое наркокурьеров из Башкортостана

Сызранским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении трех иностранных граждан. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», сообщили сегодня в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в марте 2024 года мужчины по договоренности с куратором выполняли роль курьеров-закладчиков наркотических средств. При следовании на автомобиле из Башкортостана в Самарскую область они хранили при себе более 566 граммов наркотиков, расфасованных в 312 свертков.

На железнодорожном переезде в Сызрани они были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 лет до 9 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Алексей Алексеев