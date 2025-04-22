В Ульяновской области передано в суд дело о хищении у «Почты России» 4 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело экс-начальника почтового отделения в Ульяновской области. Ей инкриминируется хищение у АО «Почта России» более четырех млн руб. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 53-летняя обвиняемая, которая возглавляла отделение почтовой связи в селе Кивать, с помощью технологических операций зачислила со специального банковского счета АО на банковские карты разные денежные суммы. После этого она обналичила средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

Преступление было совершено в период с мая по июнь 2024 года. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов