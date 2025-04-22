В Златоусте с директора УК взыскали 1 млн рублей за падение льда на мальчика

Златоустовский городской суд вынес приговор генеральному директору управляющей компании по делу о падении глыбы льда на школьника. Руководитель признана виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), с нее взыскан 1 млн руб. морального вреда и материального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что днем 6 марта 2024 года с фасада дома №6 на улице Дворцовая на десятилетнего мальчика упала глыба льда. Школьник получил травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. Гендиректор управляющей компании не обеспечила надлежащее содержание дома и не организовала уборку льда после прорыва в перекрытиях трубы теплоснабжения, что привело к таким последствиям. Помимо взыскания морального вреда и материального ущерба, суд назначил директору наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 5% зарплаты ежемесячно в доход государства.

Виталина Ярховска