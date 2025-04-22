Предпринимательнице в Ижевске дали 5 лет колонии за фиктивный учет 30 мигрантов

Индивидуальную предпринимательницу (ИП) в Ижевске отправили в колонию за заключение фиктивных трудовых договоров с 30 мигрантами, сообщает пресс-служба удмуртского УФСБ. Документы позволяли иностранцам законно находиться в РФ и работать, а также вставать на учет по месту пребывания. Фигурантка оформляла договоры в 2020-2024 гг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор предпринимательнице вынес Первомайский райсуд Ижевска. Фигурантку признали виновной в организации незаконного пребывания в РФ иностранцев, совершенной организованной группой, и в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 322.1, ст. 150 УК РФ). Ей назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.