Датабанк — победитель бизнес-премии «Твердые знаки»

В этом году Датабанк был удостоен звания победителя бизнес-премии «Твердые знаки» в номинации «Бизнес — республике», организованной редакцией «Коммерсантъ-Удмуртия», с проектом «Бизнес — это личное».

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В условиях экономической турбулентности и жесткой конкуренции бизнес среда обезличивается, банки теряют связь с клиентами. «Ничего личного, только бизнес» — такую фразу все чаще слышат предприниматели. Она олицетворяет риск столкнуться с нечестностью, отчуждением и отсутствием поддержки. Именно эта проблема — недостаток доверия и партнерства между бизнесом и финансовыми институтами — и легла в основу проекта «Бизнес — это личное».

«Бесспорно, тяжело конкурировать с федералами, — делятся представители Датабанка. — Но их эффективный бизнес превращается в конвейер и стандартные коробочные решения, которые подходят не всем. Для нас история каждого бизнеса — дело личное. Бизнес нуждался в расширении производственных мощностей — мы создали выгодные условия по инвестиционному кредитованию и лизингу. Бизнес просил выгодные условия на зарплатные кредиты, и мы создали продукт «Ключ минус 1». Бизнесу важно было экономно управлять финансами — мы создали выгодные тарифы на РКО. Мы не просто слышим наших клиентов, мы создаем для них такие условия, чтобы они почувствовали нашу заботу и участие в развитии своего бизнеса»

Бизнес — это не только цифры и деньги. Это так же ответственность и обязательства. Личная позиция Датабанка — участие в высадке деревьев, поддержка спорта и образования, помощь в строительстве объектов инфраструктуры. Все это напрямую влияет на улучшение качества жизни в регионе.

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«Эта победа для нас очень ценна, — отметил заместитель директора Датабанка Чукавин Илья Юрьевич. — Она подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам выгодные продукты и услуги, которые помогают им достигать успеха в бизнесе. Эта награда — это не только признание наших усилий, но и стимул для дальнейшего роста и улучшения».

В этом году Датабанку исполняется 35 лет! За три с половиной десятилетия он зарекомендовал себя как универсальный банк, который предоставляет надежную финансовую поддержку как частным, так и корпоративным клиентам. Вместе с ними Датабанк продолжает создавать успешные истории.

АО "Датабанк"