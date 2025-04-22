ФНС доначислила бизнесу Челябинской области 11,9 млрд рублей налогов в 2024 году

Челябинская область вошла в число регионов РФ с наибольшими дополнительными начислениями налогов и штрафов компаниям по итогам проверок ФНС в 2024 году. Общий объем доначислений составил почти 11,9 млрд руб., средняя сумма по итогам одной выездной проверки — 115,2 млн руб. Такие данные представлены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего налоговые органы в прошлом году провели 1225 камеральных и 86 выездных проверок бизнеса в Челябинской области. По общей сумме доначислений регион занимает пятое место после Москвы (199 млрд руб.), Московская область (34,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга (22,8 млрд руб.) и Свердловской области (18,7 млрд руб.). При этом Челябинская область на втором месте по среднему доначисленному платежу, назначенному по итогам выездных налоговых проверок. Больше только в Санкт-Петербурге —139,6 млн руб. Также в пятерке лидеров Москва (111,9 млн руб.), Свердловская (108,4 млн руб.) и Нижегородская области (77,4 млн руб.).

В целом по стране в 2024 года налоговые органы по итогам камеральных и выездных проверок доначислили бизнесу 466,1 млрд руб. Это на 8% превышает показатель 2023 года. Выездных контрольных мероприятий стало меньше на 10%, но средняя величина назначенного платежа выросла на 9%, до 70,1 млн руб.