В Ярославской области не хватает сотрудников органов опеки

В Ярославской области сложился дефицит сотрудников органов опеки. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав ребенка Михаил Крупин в ходе заседания комитета облдумы по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Всего в Ярославской области около 3000 детей-сирот, из них 400 находятся в социальных учреждениях, остальные находятся в семьях, но с ними работают органы опеки. При этом на одного сотрудника органа приходится от 13 до 95 детей, сообщил Михаил Крупин.

«Понятно, что качественно и своевременно выполнять государственную функцию действовать в интересах ребенка сотрудникам, у которых почти 100 детей, не представляется возможным. Хотелось бы подчеркнуть, что в 14 муниципальных образованиях из 19 не соответствует нормативная численность органов опеки. То есть 73% сотрудников органов опеки по штату сформированы с нарушением нормативной численности»,— рассказал господин Крупин.

Причинами нехватки кадров детский омбудсмен назвал низкие зарплаты и моральную сложность выполнения такой работы. По словам господина Крупина, разрыв в зарплатах у муниципальных служащих и работников опеки варьируется от 15 до 30 тыс. руб.

Алла Чижова