В Перевозе канализационные стоки сбрасывали в Пьяну с нарушениями

Администрация Перевозского муниципального округа (Нижегородская область) добровольно возместила ущерб, нанесенный реке Пьяна очистными, которые работали с нарушениями. По данным Росприродназора, сумма возмещения составила 730 тыс. руб.

В надзорном ведомстве сообщили, что новую систему канализации с очистными сооружениями в Перевозе ввели в эксплуатацию в январе 2023 года. До октября 2024 года они находились на балансе администрации округа. В ходе внеплановой проверки выяснилось, что сброс сточных вод в Пьяну шел без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Концентрация загрязняющих веществ в стоках превышала предельно допустимое значение.

Кроме того, объект не был поставлен на государственный учет, у него нет декларации о воздействии на окружающую среду. Программа производственного экологического контроля при работе очистных не была разработана, сам контроль не осуществляется. Плата за негативное воздействие на окружающую среду не вносилась.

Администрации Перевоза было вынесено предписание об устранении всех выявленных нарушений и выписан штраф. Оспаривать это решение администрация не стала.

Андрей Репин