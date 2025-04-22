При ремонте школы в Дивееве похитили 1,2 млн рублей

В Нижегородской области возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при проведении капитального ремонта кровли в здании школы. По данным областной прокуратуры, ремонт проводился в рамках муниципального контракта, заключенного между школой и ООО «Гори» в 2023 году.

Прокурорская проверка показала, что генеральный директор компании распорядился заменить предусмотренный сметой материал водосточной системы кровли на более дешевые и менее качественные аналоги. Кроме того, он приказал подчиненным не производить монтаж ряда элементов из листовой стали и работы по огнебиозащите деревянных конструкций.

При этом директор подрядной организации внес в отчетные документы недостоверные сведения о том, что эти работы выполнены и получил за них оплату.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у прокуратуры.

Андрей Репин