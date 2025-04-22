Подрядчик выплатит 115 тыс. астраханской школе за плохую работу

Арбитражный суд Астраханской области по иску прокуратуры взыскал с подрядчика в пользу образовательного учреждения региона убытки на сумму 115 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась с иском в суд на основании факта ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязанностей в рамках госконтракта. В ходе проверки надзорный орган выяснил, что ГБОУ заключило с коммерческой организацией госконтракт в июле позапрошлого года по итогам электронного аукциона.

От подрядчика требовалось выполнить работы по промывке и опрессовке системы отопления зданий образовательного учреждения. В итоге заказчик расторг контракт из-за ненадлежащего исполнения организацией своих обязанностей и заключил его с иным поставщиком по цене, превышающей стоимость предыдущего на 115 тыс. руб. Прокуратура области взяла на контроль исполнение судебного акта.

Павел Фролов