Минздрав: распространенность курения в России с 2009 года снизилась в два раза

Распространенность курения в России с 2009 года снизилась более чем в два раза, до 18,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В начале 2000-х, по его словам, курил практически каждый второй россиянин старше 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Данные господин Мурашко представил на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». Слова министра приводит «Интерфакс».

«Мы видим, что наше законодательство сегодня в РФ — оно в том числе цитируется на международных площадках. Россия получила даже специальные награды за реализацию тех направлений по борьбе с курением. Это пока не полностью все инициативы реализованы, но видим, что это направление также должно идти»,— сказал господин Мурашко.

В январе 2024 года замначальника управления профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков сообщал, что распространенность курения среди россиян сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. 26 февраля текущего года Михаил Мурашко говорил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения на 14,4%, потребление алкоголя — на 8,5%. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится до 16% благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Полина Мотызлевская