Нижегородка лишилась 2 млн рублей при покупке машины из-за границы

Жительница Кстова отдала мошеннику 2 млн руб., желая по привлекательной цене купить в интернете машину из-за границы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным полиции, 45-летняя потерпевшая в соцсетях списалась с человеком, который перегоняет автомобили из-за рубежа. Заявительница перевела новому знакомому деньги и стала ждать от него документы, подтверждающие отправку иномарки, но продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Елена Ковалева