Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) объявила о приостановлении торгов на срочном рынке. Сообщение об этом появилось на сайте площадки в 13:51. Время возобновления торгов представители уточнят позже. Причины приостановки не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На фондовом рынке Мосбиржи торгуются российские и иностранные акции, а также депозитарные расписки и инвестиционные паи ПИФов. На площадке возможно взаимодействие с ETF, биржевым инвестиционным фондом. Он находится за рубежом, однако акции можно приобрести только на российском фондовом рынке. В долговом секторе рынка проводятся торги ОФЗ, ОБР, региональными и муниципальными облигациями, российскими корпоративными облигациями, ипотечными ценными бумагами, корпоративными еврооблигациями и другими продуктами.

В прошлый раз Мосбиржа приостанавливала торги 13 февраля из-за проблем с трансляцией данных. Приостановка стабильно происходит один-два раза в год.

Екатерина Отрашкевич