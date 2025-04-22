При поддержке «Росэнергоатома» Нововоронеж впервые провёл масштабные соревнования по киокусинкай

При поддержке Концерна «Росэнергоатом» в Нововоронеже впервые прошло Первенство России среди юношей и девушек (от 12 до 15 лет) по киокусинкай, группа дисциплин синкёкусинкай. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой отечественной войне и 80-летию атомной промышленности.

Фото: Наталья Акатова

Участвовали более 500 молодых спортсменов со всей России: от Калининграда до Дальнего Востока. Города присутствия атомной отрасли представляли воспитанники школ боевых искусств Нововоронежа, Смоленска, Балаково и Удомли.

«В рамках социальной политики Госкорпорации «Росатом» создаются условия для того, чтобы работники атомных предприятий были здоровыми, всесторонне развитыми и активными. Проведение соревнований такого ранга доказывает, что киокусинкай в Нововоронеже развивается на высоком уровне», - отметил заместитель директора НВ АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Среди тренеров и судей публика увидела победителей и призеров кубков европейских стран, международных турниров, кубков и чемпионатов мира. Спортивные сражения развернулись в легкоатлетическом манеже стадиона «Старт», который был построен в Нововоронеже в рамках Соглашения между «Росатомом» и Правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений на решение социальных вопросов в Нововоронеже.

«Концерн «Росэнергоатом» помогает растить амбициозную и физически крепкую молодежь. Выпускники школы киокусинкай становятся ответственными и надежными специалистами, способными обеспечивать безопасную и надёжную эксплуатацию атомной станции. Спорт научил их добиваться поставленной цели, демонстрируя дисциплину и целеустремлённость, что очень важно в профессии атомщика», - сказал куратор киокусинкай в городах присутствия атомной энергетики, президент «Федерации киокусинкай Воронежской области», бранч-чиф Российской Федерации Сергей Акатов.

В разделах «ката» и «кумитэ» были разыграны 29 комплектов медалей. Почетным гостем и главным судьёй Первенства стал президент Федерации кёкушин-карате России, бранч-чиф, обладатель мастерской степени 6-й дан, шихан Юрий Владимирович Шабанов из Хабаровска. По итогам выступлений сформирована национальная сборная для участия в международных турнирах в Минске и Новосибирске.