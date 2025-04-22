Новый регоператор ТКО в Новороссийске начнет работу после утверждения тарифов

Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новороссийске приступит к работе после установления тарифов на вывоз мусора. Об этом на встрече с журналистами заявил и.о заместителя главы города Рафаэль Бегляров, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам заммэра, ориентировочный срок начала деятельности нового регоператора — до 1 июня 2025 года. До утверждения тарифов действующим оператором продолжит оставаться ООО «ЭкоЮг».

«Рассматривается возможность подачи заявлений на заключение договоров в онлайн-формате. В переходный период будет заключено соглашение: в случае оплаты потребителем по старой квитанции средства будут автоматически перечисляться новому оператору. Накладок с платежами быть не должно»,— отметил господин Бегляров.

Для заключения договоров с новым регоператором в городе организуют специальные пункты приема заявлений. Кроме того, планируется увеличение количества мусоровозных маршрутов с 30 до 40.

Статус регионального оператора с начала апреля 2025 года получил ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО). В соответствии с регламентом, компания сможет приступить к исполнению обязанностей спустя два месяца после утверждения тарифа.

Нурий Бзасежев