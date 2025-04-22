Суд вынес приговор пяти членам экстремистского движения «Черная армия»

Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор пяти участникам тувинской экстремистской организации «Кара шериг» («Черная армия»). Фигурантам дела назначили от 5 лет 10 месяцев до 13 лет колонии. Им вменяют в вину участие в запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Саян Чикчита — приговорен к 13 годам колонии строгого режима за покушение на оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и участие в запрещенной организации;

Субудай Монгуш — к 12 лет колонии строгого режима;

Начын Монгуш — к 10 годам колонии;

Мерген Карбы — к 10 годам колонии;

Сергей Кунгаа — получил 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», участники запрещенного движения были задержаны в феврале 2024 года. Тогда были арестованы 52 члена организации. Следствие установило, что «Черная армия» являлась тувинским филиалом организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которую Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил. Сторонники «Кара шериг» навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекая в свои ряды новых лиц, а к несогласным применяли насилие.

Александра Стрелкова