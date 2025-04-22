Краснодарцы планируют потратить на майские праздники около 27 тысяч рублей

Жители Краснодара собираются потратить на майские выходные в среднем около 27 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Авито» по итогам проведенного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, 62% горожан уже построили планы на праздники. При этом 34% респондентов планируют взять отпуск или отгулы в промежутке между двумя майскими праздничными периодами.

Большинство опрошенных (59%) рассчитывают уложиться в расходы до 20 тыс. руб. Затраты в диапазоне от 20 тыс. до 50 тыс. руб. допустимы для 18% участников опроса, а более 50 тыс. руб. готовы потратить 17% респондентов.

Отдых на природе выбрали 83% краснодарцев, из них 22% проведут праздники на дачных участках. В пределах города останутся 35% жителей: 14% планируют посетить театры, концерты, музеи или выставки, 25% предпочли бы остаться дома.

В поездки по России намерены отправиться 18% опрошенных, 9% выбрали загородный отдых в гостиничных комплексах, 5% планируют путешествия за границу. При этом среди женщин доля желающих провести майские в поездках выше — 20% против 15% среди мужчин.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край прогнозирует прием около 600 тыс. туристов на майские праздники. В Геленджике загрузка отелей на данный момент превышает 80%, а Сочи готовится принять порядка 350 тыс. гостей. Всего с начала года край уже принял около 2 млн туристов.

По данным Российского союза туриндустрии, Краснодарский край занимает лидирующие позиции по бронированиям на майские праздники, обеспечивая от 20 до 33% общего числа заявок.

Нурий Бзасежев