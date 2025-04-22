Руководитель строительной компании предстанет перед судом за сокрытие налогов

В Перми окончено уголовное дело в отношении гендиректора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере).

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Как сообщают СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, организация, которую возглавлял предполагаемый злоумышленник, задолжала налоговым органам около 13,5 млн руб. Зная об этом, руководитель вывел более 500 тыс. руб. с расчетного счета организации под видом выплаты зарплаты своему несовершеннолетнему ребенку. Кроме того, мужчина систематически направлял распорядительные письма контрагентам о произведении расчетов, минуя расчетные счета фирмы.

Уголовное дело в отношении руководителя будет направлено в Ленинский райсуд Перми. По данным «Ъ-Прикамье», в совершении налогового преступления обвиняется директор ООО «Граунд». В Перми зарегистрировано несколько компаний с таким названием. В сфере строительства работает только одна из них, ее гендиректором, по данным открытых источников, является Марсель Кумашян.