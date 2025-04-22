МВД задержало банду, укравшую более 200 млн рублей со счетов умерших людей

Представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании девяти участников и предполагаемого организатора преступной группировки, похитившей более 200 млн руб. Они крали деньги со счетов умерших граждан в течение полутора лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

По данным МВД, злоумышленники перевыпускали электронные сим-карты и получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Задержания прошли в Красноярском крае и Приморье, Саратовской и Брянской областях, Марий Эл и Москве. Фигурантам дела — от 19 до 29 лет, а предполагаемым организатором преступной схемы является 44-летний житель Саратова.

Правоохранительные органы выявили более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража; лишение свободы на срок до десяти лет). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

О том, как мошенники крадут деньги с банковских карт россиян,— в материале «Ъ FM» «Мошенники собирают карты».