В районе Кунгура зафиксирован значительный подъем уровня воды в реках

По данным поисково-спасательной службы Кунгурского округа, наиболее серьезный рост отмечен в Сылве — за сутки вода поднялась на 100 см, общий прирост составил 170 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисково - спасательная служба КМО Фото: Поисково - спасательная служба КМО

В реке Ирень у деревни Шубино уровень увеличился на 95 см, в Бабке у села Моховое — на 90 см. Менее значительные изменения зафиксированы в Шакве и реках Большой Юг и Бым.

Угрозы подтопления населенных пунктов пока нет, однако уровень Бабки приблизился к опасной отметке. Мониторинг паводковой обстановки продолжается.