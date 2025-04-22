Грозы и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 22 и 23 апреля

Сильный ветер порывами до 15 м/с и грозы ожидаются в Нижегородской области 22 апреля и в ночь на 23 апреля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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В ведомстве попросили жителей снизить скорость движения автомобилей, не жечь мусор, не разводить костры в лесах и не бросать горящие спички.

Из-за непогоды в «Нижновэнерго» введен режим повышенной готовности. Устранять возможные последствия будут 283 бригады. Подавать энергию в случае аварии готовы 234 резервных источника.

Елена Ковалева