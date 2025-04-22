Прокуратура добилась обеспечения волгоградского ребенка-инвалида лекарством

Советский районный суд Волгограда по иску прокуратуры обязал комитет здравоохранения региона предоставить ребенку-инвалиду необходимое лекарство в соответствии с медицинскими показаниями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Волгоградской области.

В ходе проверки по обращению матери ребенка-инвалида прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что ее семилетнему сыну по медицинским показаниям требуется постоянный прием ряда лекарств. При этом их ему своевременно не предоставляли, поэтому мать покупала их на свои деньги.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Советский районный суд обязать комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить ребенка-инвалида необходимыми лекарствами. Также прокурор попросил взыскать в пользу указанной семьи деньги, на которые заявительница ранее купила лекарственные препараты.

Суд удовлетворил требования. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов