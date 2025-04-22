Движение по М-11 в сторону Москвы открыли после крупного ДТП в Тверской области

Движение на 195-м километре трассы М-11 в сторону Москвы открыли по левой полосе, сообщили в пресс-службе «Автодора». Ранее движение перекрывали из-за столкновения двух грузовиков и легковушки. Объезд был организован на 208-м километре по трассе М-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тверской области Фото: МЧС Тверской области

Как сообщали в региональном МВД, у грузовика Mercedes-Benz Actros на ходу взорвалось колесо, из-за чего он столкнулся с грузовиком Sitrak, а тот — с легковым автомобилем Omoda. МЧС сообщало о двух пострадавших, в каком они состоянии — неизвестно. После столкновения на месте ДТП произошел пожар. Спасатели потушили его в течение часа.

Полина Мотызлевская