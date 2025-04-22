Почти 5 млрд рублей перечислила ГЖД в бюджет в первом квартале

В первом квартале 2025 года Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») перечислила более 4,9 млрд руб. налогов в консолидированные бюджеты субъектов РФ и страховых взносов в социальный фонд, сообщили в пресс-службе магистрали. Для сравнения, в январе-марте 2024 года объем платежей составлял 4,5 млрд руб.

Больше всего ГЖД заплатила в бюджет Нижегородской области (3,5 млрд руб., на уровне прошлого года), Татарстана (387 млн руб., +24%) и Кировской области (315 млн руб., +30%).

Елена Ковалева