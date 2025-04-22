В Ульяновске назначен главный по электротранспорту

Пост директора МУП «Ульяновскэлектротранс» занял Олег Королев. Распоряжение о кадровом назначении подписал глава Ульяновска Александр Болдакин. Об этом сообщает предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Олег Королев работает в МУП «Ульяновскэлектротранс» с 2002 года. Он начинал с должности слесаря по ремонту подвижного состава и прошел путь до начальника производства трамвайного депо.

В 2024 году Олег Королев был назначен первым заместителем директора предприятия. С 13 марта он исполнял обязанности руководителя МУП «Ульяновскэлектротранс».

На новом посту Олегу Королеву предстоит улучшить финансовые показатели предприятия, повысить качество работы муниципального электротранспорта, обеспечить рост зарплат и улучшить условия работы сотрудников. Кроме того, в число основных задач нового руководителя входит обновление подвижного состава и дальнейшая замена путей и контактной сети.

Георгий Портнов