«Футболист с трепетом относится к покорению разного рода рекордов»

Артем Дзюба по-прежнему остается одним из самых обсуждаемых футболистов страны. По словам агента игрока Леонида Гольдмана, тот уже поставил себе новую цель по голам и собирается забить 250 мячей. Это значит, что в следующем сезоне нападающий продолжит карьеру. Сколько скандальный спортсмен сможет играть на уровне РПЛ? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Артем Дзюба сейчас в полном порядке. Тот факт, что нападающий играет, мягко говоря, не в самом сильном клубе РПЛ, не мешает ему забивать. Стоит сказать, что зарплата у него достаточно скромная, по меркам лиги, разумеется, — 1,5 млн руб. в месяц. Это около €200 тыс. в год. Для сравнения — в «Зените» он получал около €3 млн за тот же период. Так что смело можно сказать, что деньги для Дзюбы не главное. А это значит, что, по крайней мере, еще на сезон «Акрон» контракт с игроком может продлить.

Самым результативным футболистом в России по голам и результативным передачам нападающий стал в минувшем туре, и сейчас кажется, что планка в 250 мячей вполне может Артему покориться. Возможно, он забьет и больше, ведь возраст выхода футболистов на пенсию вырос значительно, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Сегодня и уровень жизни повышается благодаря медицине, и, конечно, продолжительность рабочего долголетия, назовем так, тоже будет расти. Но условие одно: чтобы футболист это понимал».

В августе этого года Дзюбе исполнится 37 лет. Пока самым возрастным автором забитого мяча в РПЛ считается Игорь Лебеденко. Он играл за «Торпедо», когда ему было 39 лет, 9 месяцев и 6 дней. Дзюба с трепетом относится к покорению разного рода рекордов. Возможно, замахнется и на этот. Сейчас кажется, что нападающий вполне может играть еще два-три сезона в РПЛ. Особенно если учесть, что уровень отечественного чемпионата серьезно подсел, заметил экс-футболист «Спартака» Александр Ширко: «Конечно, планка сильно упала: конкуренция уменьшилась, игроков меньше появляется, скорости снизились. Все изменилось, что дает возможность быть востребованными таким возрастным опытным игрокам Скажем так, он не потеряется и не пропадет».

Но Дзюба хорош не только как футболист. Вряд ли бы пресса обращала столько внимания на тольяттинский «Акрон», если бы не скандальный форвард. Чем больше Артем будет находиться в обойме, тем лучше для российского чемпионата, уверен комментатор Александр Аксёнов: «Наличие Дзюбы в сборной и турнире — это просто дополнительный повод для внимания к нашему первенству. Так что чем больше он будет играть, тем лучше. Как бы его ни хейтили, ни ненавидели, ни называли как угодно, Дзюба создает ажиотаж».

Конечно, есть и другая точка зрения. Ее придерживается футбольный агент Дмитрий Селюк: «Он хороший футболист. Другое дело, что сегодня, учитывая то, что клубы не участвуют в еврокубках, можно развивать молодежь. Это то, что делает, например. "Локомотив". Приглашать возрастных футболистов, я считаю, значит просто выкидывать деньги на ветер».

Контракт с Акроном у Дзюбы завершается в июне этого года. Захотят ли в команде и дальше платить возрастному нападающему, пока неизвестно. Но уже сейчас журналисты прикидывают варианты развития карьеры скандального игрока. Кроме продления соглашения с «Акроном», представители прессы отправляют Артема то в Китай, где одну из команд тренирует друг футболиста Леонид Слуцкий, то в Саудовскую Аравию, которая любит приглашать спортсменов с громким прошлым, и не только футбольным. Еще один вариант — Казахстан. Ходят слухи, что Дзюбой всерьез интересуется «Кайрат». В этом случае у россиянина появится шанс сыграть в еврокубках. К тому же этот клуб может быть интереснее с финансовой точки зрения. Например, Андрею Аршавину там платили €1,5 млн. Так что с уверенностью можно сказать, что завершать карьеру при такой востребованности Дзюба вряд ли захочет.

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Владимир Осипов