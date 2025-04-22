«Самый высокий результат здесь не достиг и $15 млн»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о топ-10 продажах на аукционах в первом квартале 2025-го.

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Ежеквартальный рейтинг сайта Artprice «Топ-10 аукционных результатов» является прекрасным барометром рынка «престижного» искусства, и в этом году диагноз ясен: крупные работы и яркие аукционные рекорды встречаются очень редко. Эксперты отмечают, что так называемый входной билет в этот рейтинг резко упал, а самый высокий результат здесь не достиг $15 млн, что намного ниже пиков прошлых лет.

Знаменитая картина Жан-Мишеля Баскиа «Субботняя ночь» (1984 года) была продана на аукционе Christie`s в Гонконге за $14,47 млн, что дало локальному рынку долгожданный импульс, особенно с учетом того, что эта продажа показала рост на 36,1% за пять лет (в июне 2019-го на аукционе Christie`s в Лондоне картина была продана за $10,63 млн).

Итак, список «Топ-10 работ, проданных на аукционах в первом квартале 2025 года»:

Жан-Мишель Баскиа, Sabado por la Noche («Субботняя ночь»). $14,478,394, Christie`s, Гонконг.

Макбул Фида Хусейн, «Без названия» (Gram Yatra), (1954). $13,37 млн, Christie`s, Нью-Йорк.

Рене Магритт, La reconnaissance infinite, (1933). $13,29 млн, Christie`s, Лондон.

Ёситомо Нара, «Космические глаза (в Молочном озере)», (2005). $11,5 млн, Sotheby`s. Кстати, все остальные результаты достигнуты в Лондоне.

Фрэнсис Бэкон, «Портрет человека с очками III», (1963). $8,5 млн, Christie`s.

Тамара Лемпицка, «Портрет доктора Бокара», (1928). Та же сумма, тот же дом.

Амедео Модильяни, портрет «Луния Чеховская», (1917). $8,1 млн, там же.

Поль Дельво, La ville endormie, (1938). $8 млн, там же.

Майкл Эндрюс, School IV: Barracuda under Skipjack Tuna, (1978). $7,8, там же.

Лиза Брайс 1968 года рождения, After Embah, (2018). $6,89 млн. Sotheby`s, тоже в Лондоне.

Эксперты отмечают успех индийского кубиста середины-конца XX столетия Макбула Фида Хусейна. Его главная работа 1950-х впятеро превысила эстимейт. Индийцы сейчас явно на подъеме. Любопытно, что художник вызывал при жизни нелюбовь правых, потому что увлекался изображениями обнаженных индуистских божеств.

Дмитрий Буткевич