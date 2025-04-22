На горе в Успенском районе обнаружили редкие краснокнижные растения

В Успенском районе члены Природоохранической комиссии Краснодарского отделения РГО нашли растения, занесенные в Красные книги России и Краснодарского края. Сейчас степь покрыта цветущим пионом тонколистным, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: краснодарское региональное отделение РГО / Светлана Литвинская Фото: краснодарское региональное отделение РГО / Светлана Литвинская

Успенский район — единственное место на Кубани, где сохранился крупный массив нетронутой ковыльно-разнотравной степи. С 2021 года здесь действует степной заказник площадью более 1,7 тыс. га.

По словам председателя Природоохранительной комиссии РГО Светланы Литвинской, в Краснодарском крае сохранились уникальные степи с тюльпанами и пионами, которые необходимо защищать.

Заказник «Степной», созданный постановлением губернатора Краснодарского края, охраняет уникальные степные экосистемы и биологическое разнообразие региона.

Анна Гречко