Следователи начали проверку из-за отсутствия воды в Морозовском районе

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку информации об отсутствии водоснабжения в Морозовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, в социальных сетях распространяется информация о том, что жители четырех хуторов Морозовского района испытывают периодические проблемы с доступом к воде, и на сегодняшний день остаются без ресурса на протяжении двух месяцев.

«При этом мер к ликвидации последствий коммунальной аварии компетентными службами не принимается», — отмечают в СК РФ.

Следственное управление по Ростовской области начало проверку информации. Отчет о результатах будет предоставлен главе СК Александру Бастрыкину.

Константин Соловьев