В Самарской области гражданам до 18 лет запретили приобретать и хранить охотничье оружие

Самарская губернская дума поддержала поправки в региональное законодательство об охоте и охотничьих ресурсах. Они касаются ограничений на покупку и хранение охотничьего оружия в регионе. Решение принято на заседании областного парламента во вторник, 22 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поправки предусматривают введение на территории Самарской области запрета на приобретение и хранение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия гражданам до 18 лет. До последнего времени в регионе это могли сделать лица, которым исполнилось 16 лет.

Георгий Портнов