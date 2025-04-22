В Самарской области гражданам до 18 лет запретили приобретать и хранить охотничье оружие
Самарская губернская дума поддержала поправки в региональное законодательство об охоте и охотничьих ресурсах. Они касаются ограничений на покупку и хранение охотничьего оружия в регионе. Решение принято на заседании областного парламента во вторник, 22 апреля.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Поправки предусматривают введение на территории Самарской области запрета на приобретение и хранение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия гражданам до 18 лет. До последнего времени в регионе это могли сделать лица, которым исполнилось 16 лет.