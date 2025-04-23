Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро» подтвердил высший уровень биобезопасности

Распределительный центр компании «Сибагро» в Новосибирской области получил 4-й компартмент, открывающий доступ к экспортным рынкам. Этот статус, присвоенный Россельхознадзором, расширяет возможности для поставок продукции и укрепляет позиции предприятия на международных рынках, включая Китай и Вьетнам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро" Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро"

Директор Кудряшовского мясокомбината Роман Хайрулин подчеркнул, что достижение стало результатом системной работы: «Благодаря ответственности и профессионализму наших сотрудников мы подтвердили статус безопасного производства. Это не просто формальность, а гарантия для потребителей и партнёров в том, что на всех этапах — от производства до логистики — соблюдаются жесткие стандарты контроля качества».

Редкий статус в отрасли

В России не все предприятия имеют аналогичный уровень биозащиты. Кудряшовский мясокомбинат достиг этого благодаря проведенной масштабной модернизации, включающей внедрение многоуровневого контроля доступа. Выездная проверка Россельхознадзора в марте подтвердила эффективность принятых мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро" Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро"

Перспективы экспортных направлений

Четвертый компартмент позволяет предприятию расширять географию поставок. В ближайших планах — увеличение объемов отгрузок в регионы Сибири и Дальнего Востока, а также подготовка специализированной линейки продукции для экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро" Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Сибагро"

Для промышленных предприятий подобный статус становится важным конкурентным преимуществом, особенно в условиях ужесточения требований к безопасности пищевого производства. Кудряшовский мясокомбинат, подтвердив высшую категорию биозащиты, укрепляет свои позиции как надежный поставщик, соответствующий самым строгим стандартам.

ООО «Кудряшовский мясокомбинат»