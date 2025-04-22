В Челябинске грузовик сбил горожанку на пешеходном переходе

На северо-западе Челябинска грузовой автомобиль сбил горожанку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пешеход получила травмы, сообщает пресс-служба городского ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 21 апреля на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева. По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика DAF XF 105 совершил наезд на 54-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Похожее происшествие случилось на северо-западе Челябинска 18 апреля. На улице Молдавская водитель Skoda Yeti совершил наезд на 68-летнюю горожанку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионерка получила травмы. По факту ДТП проводится административное расследование.