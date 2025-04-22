Астраханца отправили в колонию на три года за избиение водителя автобуса

Кировский районный суд Астрахани признал 29-летнего мужчину виновным по уголовному делу о хулиганстве (п.п. «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Фигурант получил три года исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Как выяснилось, в ноябре минувшего года фигурант ехал в легковушке в качестве пассажира. В какой-то момент водитель автобуса, который двигался по одной из улиц Астрахани, совершил правомерный маневр. Это разозлило астраханца. Когда автобус остановился на красный свет, фигурант ворвался в его салон и ударил водителя кулаком по лицу. В этот момент там находились пассажиры, которых испугало произошедшее.

Павел Фролов